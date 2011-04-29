«Сумыоблэнерго» увеличило прибыль в 3,5 раза

ОАО «Сумыоблэнерго» в январе-марте 2011 года увеличило чистую прибыль в 3,5 раза - до 66,228 млн. грн., по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

Об этом говорится в отчете компании о результатах финансово-хозяйственной деятельности, размещенном на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В указанный период компания увеличила чистый доход на 18,6% - до 239,812 млн. грн., валовую прибыль - в 2 раза - до 75,269 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, «Сумыоблэнерго» в 2010 г. увеличило прибыль в в 2,6 раза – до 75,4 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Сумыоблэнерго» является монополистом на рынке энергоснабжения Сумской области.

Уставный фонд общества - 44 млн. 281,4 млн. грн.

25% + 1 акция ОАО "Сумыоблэнерго" переданы, согласно постановлению Кабинета министров о создании НАК "Энергетическая компания Украины", в уставный фонд НАК. По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, крупнейшими негосударственными собственниками компании являются кипрские Larva Investments Limited и UA Energy Distribution Holding, которым принадлежат пакеты 24,99% и 18,5%, соответственно. Еще 24,99% акций принадлежат Bikontia Enterprises Limitet (Кипр).