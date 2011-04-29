«Харьковоблэнерго» увеличило чистую прибыль в 3,3 раза

ОАО «Харьковоблэнерго» в январе-марте 2011 года увеличило чистую прибыль в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2010 года - до 44,715 млн. грн.

Об этом говорится в отчете компании о результатах финансово-хозяйственной деятельности, размещенном на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В указанный период компания увеличила чистый доход на 17,4% – до 761,034 млн. грн., валовую прибыль – в 2,1 раза, до 74,743 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, «Харьковоблэнерго» завершило 2010 год с прибылью 16,383 млн. грн.

Справка УНИАН. Уставный фонд ОАО АК „Харьковоблэнерго” составляет 64 млн. 135 тыс. 190 грн.

Государству принадлежат 65% акций ОАО АК „Харьковоблэнерго”, которые переданы в уставный фонд НАК "Энергетическая компания Украины”. 28,84% акций компании через Garensia Enterprises Limited (Кипр) контролирует Energy Standard Fund Ltd, которую связывают с бизнесменом Константином ГРИГОРИШИНЫМ.