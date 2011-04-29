«Черновцыоблэнерго» завершило первый квартал с чистой прибылью 9,7 млн. грн.

ОАО «Черновцыоблэнерго» завершило январь-март 2011 года с прибылью 9,67 млн. грн., тогда как за аналогичный период чистый убыток компании составил 3,4 млн. грн.

Об этом говорится в отчете компании о результатах финансово-хозяйственной деятельности предприятия, размещенном на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

По данным компании в системе раскрытия информации ГКЦБФР, ее чистый доход за отчетный период возрос на 16,5% - до 151,5 млн. грн.

«Черновцыоблэнерго» в первом квартале 2011 года получило валовую прибыль в размере 12,17 млн. грн., тогда как январь-март 2010 года завершило с валовым убытком 2,3 млн. грн.

В указанный период компания увеличила чистый доход на 16,5% – до 151,5 млн. грн., Компания в первом квартале 2011 года получила валовую прибыль в размере 12,17 млн. грн., тогда как январь-март 2010 года завершила с валовым убытком 2,3 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, «Черновцыоблэнерго» в 2010 году сократило чистую прибыль в 4,1 раза по сравнению с 2009 годом – до 4,781 млн. грн.

Справка УНИАН. Уставный фонд "Черновцыоблэнерго" составляет 14,195 млн. грн., номинал акции – 0,25 грн.

НАК «Энергетическая компания Украины» принадлежат 70% акций «Черновцыоблэнерго», VS Energy International N. V. (Нидерланды) – 21,97% акций.