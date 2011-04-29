Строительство завода по производству ядерного топлива в Кировоградской области начнется в конце года

Начало строительства в Кировоградской области завода по производству ядерного топлива, общей стоимостью 400 млн. долл. США, запланировано на конец текущего года, после проведения в 3-м квартале тендера по определению генерального проектировщика.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Кировограде сообщила генеральный директор Государственного концерна «Ядерное топливо» Татьяна АМОСОВА.

По ее словам, завод будет построен совместным российско-украинским предприятием по производству ядерного топлива с применением технологии, предложенной ОАО «ТВЭЛ» (Российская Федерация).

«Это совместное предприятие с иностранными инвестициями. 51% акций принадлежит государству, 49% – российскому партнеру. Собственником завода будет украинская сторона», - подчеркнула Т. АМОСОВА.

Она сообщила, что завод будет заниматься производством ядерного топлива для реакторов типа «ВВЭР-1000» для украинских АЭС, не исключается возможность поставок топлива для европейских и китайских станций.

Первая очередь строительства должна быть сдана к 2014 году, и уже в 2015 году будет введен в эксплуатацию завод мощностью 400 тонн урана в год. Полное развитие завода прогнозируется с 2017 года по окончании третьей очереди строительства. Окупаемость капитальных вложений ожидается в период 7,5-8 лет.

Согласно проекту, завод расположится на площадке 2,5 гектара, общая площадь построек и сооружений составит 9,3 тыс. кубических метров. Стоимость первой очереди строительства в ценах 2010 года – 1,8 млрд. грн.

Т.АМОСОВА подчеркнула, что неотъемлемой составляющей успешной работы завода по изготовлению ядерного топлива будет запуск Новоконстантиновской шахты. По планам производства, в 2015 году добыча урановой руды на Новоконстантиновском месторождении должна составить 1644 тонн (для полноценной работы завода – 2,7 тыс. тонн руды в год).

Т.АМОСОВА сообщила, что полная стоимость горно-обогатительного комплекса на базе Новоконстантиновкой шахты исчисляется 6,5 млрд. грн, из которых 2 млрд. грн. – стоимость подземных работ.