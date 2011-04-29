«Севастопольэнерго» увеличило прибыль в 4,7 раза

ОАО «Энергетическая компания «Севастопольэнерго» в январе-марте 2011 года увеличило чистую прибыль в 4,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 6,239 млн. грн.

Об этом говорится в отчете о финансово-хозяйственной деятельности компании, обнародованном на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно отчету, в указанный период компания увеличила чистый доход на 29,7% – до 157,283 млн. грн., валовую прибыль – на 10,2%, до 13,72 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, «Севастопольэнерго» в 2010 году увеличило чистую прибыль в 5,6 раза по сравнению с 2009 годом – до 6,969 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «ЭК «Севастопольэнерго» обеспечивает электроэнергией промышленных и бытовых потребителей, объекты курортной зоны Севастополя и прилегающих районов.

Уставный фонд «Севастопольэнерго» составляет 6 млн. 722,4 тыс. грн.

Компании VS Energy International N.V. принадлежат 95,182% акций облэнерго.