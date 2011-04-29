«Укргазвыдобування» реализовала 4,7 тыс. тонн нефтепродуктов

Крупнейшая в Украине газодобывающая компания «Укргазвыдобування», которая является дочерней компанией НАК «Нафтогаз Украины», 28 апреля на аукционе №6НП на Товарной бирже «Первая независимая биржа» (ТБПНБ) реализовала 4,74 тыс. тонн нефтепродуктов собственного производства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ТБПНБ.

В частности, компания реализовала на аукционе: бензин А-76 – 3,08 тыс. тонн по средней цене 11 248,21 грн./тонна (стартовая цена 11 070,00 грн./тонна); бензин А-92 – 1,56 тыс. тонн по средней цене 11 377,69 грн./тонна (стартовая цена 11 130,00 грн./тонна).

Также компания реализовала на аукционе 0,1 тыс. тонн пропилента углеводородного по 7,81 тыс. грн./тонна (стартовая цена 7,81 тыс. грн./тонна) и др..

Как сообщал УНИАН, 21 апреля на аукционе №5НП на ТБПНБ «Укргазвыдобування» реализовала 19,45 тыс. тонн нефтепродуктов собственного производства.

Справка УНИАН. ДК «Укргазвыдобування» является наибольшей газодобывающей компанией Украины, которая обеспечивает свыше 70% от общей добычи газа в стране. Ведущим подразделением по переработке в структуре ДК «Укргазвыдобування» является Шебелинский газоперерабатывающий завод, который осуществляет производство автомобильных бензинов марок А-76, А-92, А-95, А-98, дизельного топлива, сжиженного газа, уайт-спирита, мазута, битума и других нефтепродуктов.