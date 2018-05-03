Ставка на энергоэффективность

Энергозатраты Украины на единицу ВВП в разы превышают европейские показатели. При этом львиную долю нефти и газа государству приходится импортировать, стоимость энергоносителей растет «не по дням, а по часам». Достаточно ли делает наша страна для улучшения ситуации?

Правильно поставленная цель – залог успеха, ранее украинское руководство много говорило о повышении эффективности, однако так и не смогло четко сформулировать стратегические задачи и проконтролировать их выполнение.

Сейчас Кабинет министров установил новый ориентир – до 2015 года уменьшить энергоемкость внутреннего валового продукта на 20%, а также обеспечить производство не менее 10% энергии из возобновляемых источников и альтернативных видов топлива. Для достижения таких целей как раз и разработана Государственная целевая программа энергоэффективности и развития производства энергоносителей из возобновляемых источников.

Согласно документу, в сокращение энергозатрат и строительство, подключение альтернативных объектов энергетики, в течении пяти лет планируется вложить 347,82 млрд грн. В частности, из государственного бюджета будут профинансированы программы общей стоимостью 13,81 млрд грн, из местных бюджетов – стоимостью 15 млрд грн. Остальные 319 млрд грн приходится на частные инвестиции. Но достаточно ли создано стимулов для привлечения таких огромных средств?

Пряники и не только

В последнее время государство сделало немало шагов, чтобы заинтересовать инвесторов и направить денежные потоки в энергоэффективное русло. К примеру, была либерализирована система налогообложения для компаний, готовых вкладывать свои «кровные» в энергоэффективность и возобновляемую энергетику. «Теперь мы не облагаем налогом на прибыль средства, которые инвестор вкладывает в развитие собственного производства, в повышение его энергоэффективности. Помимо этого, мы сокращаем НДС», - отметил первый вице-премьер, министр экономического развития и торговли Андрей Клюев после принятия Налогового кодекса.

Кроме того государство освободило от таможенного сбора и НДС импортное энергосберегающее оборудование, а также технику, необходимую для производства биотоплива, электроэнергии из возобновляемых источников. Стоит отметить, что эти механизмы уже работают. «На сегодня заявки на льготный ввоз оборудования подали более 20 субъектов хозяйствования. Сам же перечень энергосберегающих материалов, оборудования и комплектующих, которые освобождаются от уплаты ввозной пошлины и налога на добавленную стоимость содержит более 300 наименований», - отмечает начальник отдела информационного обеспечения Госагентства по энергоэффективности и энергосбережению Татьяна Коврига.

Еще одна важная задача, которую поставило перед собой государство – самостоятельное изучение ветропотенциала и определение приоритетных районов для размещения ветроэлектростанций, исследование текущего состояния малых ГЭС. В дальнейшем инвестору не придется заказывать дорогостоящие исследования – информация о том, где выгоднее всего строить «зеленую» генерацию, будет общедоступной. К тому же государство берет на себя обязательства по реконструкции и строительству электросетей для подключения «альтернативных» энергообъектов. Именно на эти цели пойдут бюджетные средства, заложенные в «Государственную целевую программу энергоэффективности и развития производства энергоносителей из возобновляемых источников».

Ведется работа и по упрощению разрешительной системы. Так, проектом закона, который правительство согласовало на текущей неделе, предполагается введение единого разрешительного документа для производителей «зеленой» энергии – гарантии ее происхождения из возобновляемых источников. Документ будет выдавать независимый орган - Национальная комиссия регулирования электроэнергетики.

Впрочем, государство намерено не только давать преференции и льготы, но и жестко контролировать. Для этого планируется разработать систему стандартов в сфере энергоэффективности и сформировать государственную систему мониторинга, контроля над эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов.

Крупные купюры

Заинтересованность в реализации энергоэффективных проектов в нашей стране проявляют и международные финансовые учреждения, которые видят в этом и выгоду и пользу для окружающей среды.

В начале апреля правительство одобрило привлечение займа Всемирного банка (ВБ) на $200 млн для льготного кредитования проектов повышения энергоэффективности. Эти средства будут перечислены на счета Государственного экспортно-импортного банка Украины, который вскоре начнет выдавать кредиты под конкретные утвержденные проекты, ставки по займам будут ниже рыночных.

В свою очередь, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в середине текущего месяца одобрил новую стратегию деятельности в Украине. Одним из ключевых направлений работы учреждения стало финансирование проектов по повышению энергоэффективности и уменьшению выбросов углеводорода. Банк готов вкладывать средства в промышленный, сельскохозяйственный сектора экономики, и подтверждает это на практике: уже в середине апреля ЕБРР договорился с производителем молочной продукции "Укрпродукт Групп" о предоставлении кредита на EUR11 млн. Деньги будут направлены на повышение энергоэффективности Староконстантиновского молочного завода.

Кроме того ЕБРР готов предоставлять грантовое финансирование из Фонда Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде (E5P) для реализации проектов энергоэффективности в сфере теплоснабжения, водоотведения, возобновляемой энергетики. Получение средств из этого фонда стало возможным, благодаря присоединению Украины к числу стран-участниц E5P в феврале текущего года.

Немалую активность на украинском рынке проявляет и Международная финансовая корпорация (IFC) – накануне учреждение договорилось с с Эрсте Банком о реализации совместной программы по финансированию энергоэффективных проектов. Абсолютной новинкой программы является то, что сумма займа может равняться 100% инвестиций, необходимых для внедрения энергоэффективных технологий, а приобретенное оборудование будет служить залогом по кредиту.

Кроме того IFC ведет переговоры с Укрэксимбанком, ОТП Банком и ПроКредит Банком о совместной реализации проекта "Энергоэффективность в жилищном секторе Украины". В рамках этой программы IFC планирует начать кредитование объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) для осуществления широкого спектра энергосберегающих проектов: утепления стен, чердаков, подвалов, замены окон, дверей до установки счетчиков тепловой энергии и тепловых регуляторов.

Госагентство по энергоэффективности и энергосбережению также намерено в 2012 году направить не менее 200 млн грн на стимулирование внедрения энергоэффективных технологий индивидуальными домохозяйствами.

Большие перспективы

Рынок мгновенно чувствует активизацию государства и финансовых структур на «энергоэффективном» направлении.

Как отмечает управляющий директор компании Jaspen Capital Partners Джон Макквин, на сегодня, в Украине достаточно легко запустить «зеленый» проект в области энергетики. «У вас очень привлекательная территория, и некоторые компании пользуются случаем уже сегодня. 61 проект получил лицензию за последних полтора года, а значит - это работает … Украина располагает очень большим потенциалом в области развития альтернативной энергетики», - подчеркивает американский эксперт.

По словам руководителя Госагентства по энергоэффективности и энергосбережению Николая Пашкевича на сегодня, ведомство отобрало 172 проекта из 548 поданных регионами для реализации в рамках профильной государственной целевой программы. Новые заявки продолжают поступать.

Видимо, именно у программ энергоэффективности и у возобновляемой энергетики есть все шансы уже в ближайшем будущем стать отправной точкой для такой необходимой нашей стране кардинальной модернизации украинской экономики.

Глеб Иванов (для УНИАН)