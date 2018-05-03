Долг населения за газ будет расти прямо пропорционально "тени" энергорынка...

Средний уровень расчетов за природный газ в отопительном сезоне 2010-2011 годов составил 54%. Такие неутешительные цифры озвучил на последнем заседании Кабмина его глава Николай Азаров. С начала года, по его словам, задолженность за газ увеличилась на 7,6 млрд. грн. Крупнейшими должниками, что собственно и неудивительно, являются теплокоммунэнерго - 4,63 млрд. грн., население задолжало 1,37 млрд. грн., а бюджетные учреждения - 152 млн. грн. Остальные 1,4 млрд. грн., по-видимому, приходятся на промышленные предприятия, получающие газ по реальной цене. Наибольшее возмущение у премьер-министра вызвал долг населения. Николай Янович дал волю своему негодованию, отказавшись понимать, почему украинцы платят за газ все менее аккуратно, несмотря на тотальную систему жилищных субсидий для малообеспеченных. «У каких слоев населения растет задолженность? Если у обеспеченных, то им необходимо отключить газ и все», - грозил премьер. Но именно этим заявлением премьер фактически расписался в некомпетентности Кабмина в таком архиважном вопросе, как расчеты за газ. С таким подходом можно смело говорить о том, что в будущем ситуация с неплатежами только ухудшится, особенно учитывая, что очередное подорожание газа для населения лишь дело времени.

Игра на публику, или Административный коллапс

Н.Азаров в ходе упомянутого заседания Кабмина дал распоряжение Минтопэнерго, Минсоцполитики и МинЖКХ проанализировать ситуацию с неплатежами населения и подать соответствующие предложения. Пообещал премьер разобраться и с собственниками частных компаний- должников. Однако напомним, что еще в конце 2010 года, после первого и второго этапов повышения цены газа для населения, из регионов стали поступать неутешительные сводки о росте задолженности. Об этом регулярно писали и СМИ. ДК «Газ Украины» на своих ежемесячных совещаниях констатировал, что дисциплина расчетов за потребленный газ оставляет желать лучшего. Сложившаяся к марту т.г. ситуация с газовыми расчетами сыграла не последнюю роль и в том, что Международный валютный фонд (МВФ) согласился с необходимостью более постепенного повышения цен на «голубое топливо» для населения, в частности, в апреле только на 10% вместо ранее планировавшихся 50%. Таким образом, ситуация слишком прозрачна для того, чтобы премьеру удалось заставить даже самых наивных зрителей поверить, что он только накануне узнал о проблеме. Но раз Н.Азаров делает вид, что ему не ясны причины роста задолженности, то придется обратиться к экспертному мнению…

Независимый эксперт по энергетическим вопросам Александр Нарбут отмечает, что Н.Азаров как никто другой должен прекрасно знать, что такое субвенция. «Господин Азаров должен знать, что сегодня регионам не хватает денег по субвенциям для того, чтобы заплатить разницу между реальной ценой газа и его отпускной стоимостью для населения. Разница между коммунальными тарифами и реальная стоимость тепла - это и есть ответ на вопрос премьер-министра, который, по сути, является вопросом к самому себе, так как именно Кабмин не перечисляет регионам субвенции в полном объеме. Видимо, премьер-министр, все-таки, в курсе этой ситуации, именно поэтому его не слишком удивляет рост задолженности за газ со стороны предприятий коммунальной теплоэнергетики», - считает эксперт.

Что касается вопроса премьер-министра относительно того, какие именно слои населения не платят за газ, то, по мнению эксперта, неосведомленность Н.Азарова вызывает откровенное недоумение. «Неужели у него нет телефона первого вице-премьера, чтобы дать ему распоряжение разобраться в ситуации и предоставить необходимую статистику к заседанию правительства», - задается логичным вопросом эксперт.

А.Нарбут убежден, что правительство должно интересовать только одно - есть ли эффективное управление в газовой отрасли, или нет. «Если нет, значит нужно менять руководство «Нафтогаза». У нас же получается, что премьер-министр берет весь груз ответственности на себя. Премьер должен иметь исчерпывающую информацию о том, кто не платит и почему. Если он не способен получить такую информацию от своих подчиненных, то на лицо факт административного коллапса», - добавил эксперт.

Дешевый газ уходит «в тень»

В 2011-ом средние расходы каждой украинской семьи на коммунальные услуги вырастут на 1700 гривень. Такой вывод был опубликован Национальным форумом профсоюзов Украины на основании планов правительства относительно повышения тарифов на тепло, газ и электроэнергию в течение т.г. Тот факт, что с 1 апреля газ подорожал только на 10% не должно нас успокаивать, ведь обязательства перед МВФ все равно придется выполнять в полном объеме. Если нет, то дефицит бюджета рискует оказаться катастрофическим, кто бы что не рассказывал. Теперь ответим себе на вопрос, а сколько это 1700 гривень - много или мало? С одной стороны, ничего «военного», если разложить их на 12 месяцев получится около 140 грн. Но с другой стороны, средняя зарплата в Украине колеблется на уровне 2,5-3 тыс. грн. и предпосылок для ее роста нет, зато продукты дорожают ударными темпами. Опять таки, конца этому процессу не видно - нефть лезет вверх и цена бензина, по оценкам экспертов, станет едва ли не основным драйвером инфляции в 2012 году. Таким образом, имеем 3 тысячи гривень в месяц, из которых около 500 нужно отдать за квартиру (2-х комнатную), а на 2,5 прожить до зарплаты. При этом квартплата продолжит расти, и концу года составит в среднем уже более 600 гривень. Даже не углубляясь в оценку продовольственной корзины, понятно, что ситуация крайне напряженная. Так что, когда нам рассказывают, что подорожание газа для населения добавит лишь 20 грн. к квартплате среднестатистического украинца, ему от этого не легче, т.к. в целом-то квартплата увеличится на значительно более существенную сумму. В результате саботируются не платежи за газ, а оплата коммунальных услуг. И проблема отнюдь не в злобном МВФ, как порой пытаются нам представить. К причинам плохих газовых платежей от населения стоит добавить и коррупционную составляющую…

Как отмечает А.Нарбут, нельзя исключать того, что в долгах населения может оказаться и значительная доля денег, связанных с теневой экономикой. «Если мы начнем разбираться, то окажется, что наше население потребляет слишком много газа. Может выясниться, что газом топятся теплицы, газ используется в различных работах, осуществляемых субъектами нелегальной экономики», - поясняет А.Нарбут.

Он убежден, что в этой связи корректировка стоимости газа для населения в сторону рыночнообоснованной становится еще более актуальной. «Только это позволит закрыть лазейки для тех, кто покупает дешевый газ под видом населения, на самом деле используя его в производстве. Реальная цена газа позволит исключить коррупционные схемы, когда чиновнику платят в карман, а он закрывает глаза на то, что газ, реализуемый по льготной цене, используется не для отопления жилья, а для каких-то иных целей. Труба подходит к забору или к жилому дому, за которым стоит производственный цех и таких случаев достаточно много. За небольшую мзду контролеры облэнерго этого не замечают, если расход уж слишком велик, то уже за большее «вознаграждение» этого не замечают и контролеры облгаза», - отмечает эксперт.

К стати, данная ситуация очень напоминает потребление электроэнергии в Украине. Когда в кризисном 2008-м промпроизводство в стране сократилось, то оказалось, что падение потребления электроэнергии едва ли не на треть превысило показатель, который ожидался от официально зафиксированного сокращения производства. Таким образом проявил себя «теневой» сектор экономики, который тоже вынужден был поубавить обороты.

По мнению А.Нарбута, в дальнейшем оплата газа, потребленного населением и не только, будет только ухудшаться. Эксперт убежден, что происходить это будет не столько из-за роста цены газа и падения благосостояния населения, сколько в большей степени из-за неспособности и нежелания нынешней власти навести порядок в газовой отрасли.

Петр Черных (УНИАН)