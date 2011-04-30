Украина должна сделать ставку на «зеленую» энергетику - эксперт

Украине следует развивать альтернативную энергетику.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразил на пресс-конференции в Киеве председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО.

По его словам, у Украины пока еще нет возможности закрыть свои атомные станции, за счет которых обеспечивается 50% энергетического баланса государства, однако нужно, «как минимум, решать вопрос, что и как делать дальше с ядерной энергетикой».

«Думаю, что сейчас стало еще более очевидно, что нам необходимо развивать так называемую альтернативную энергетику. И в Украине делаются в этом направлении достаточно серьезные шаги», - считает эксперт.

На прошлой неделе Кабмин утвердил изменения к Госпрограмме энергоэффективности. «Есть четкая задача уже до 2015 года увеличить долю альтернативной энергетики в энергетическом балансе до 10%», - напомнил В.ФЕСЕНКО.

Эксперт отметил, что сейчас в Украине активно развиваются солнечная энергетика и малая гидроэнергетика, также работают «зеленые тарифы». «Я думаю, что это шаги в правильном направлении. Нужно идти таким образом и дальше, потому что это и европейская, и общемировая тенденция», - подчеркнул В.ФЕСЕНКО.

Как сообщалось, изменениями в обновленной Госпрограмме энергоэффективности предусмотрено установить до 2015 года 5,61 ГВт генерирующих мощностей ветростанций, 1,45 ГВт солнечных установок, 75 МВт малых ГЭС, 791 МВт установок на твердом биотопливе, 111 МВт установок на биогазе, 461,5 МВт мощностей по производству электрической и тепловой энергии из биомассы и 200 МВт - из геотермальных источников.