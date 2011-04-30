В Харькове начались общественные слушания относительно строительства в городе ядерной установки

В Харькове начались общегородские слушания на тему: «Строительство на территории Национального научного центра «Харьковский физико-технический институт» исследовательской ядерной установки «Источник нейтронов, основанный на подкритической сборке, управляемой линейным ускорителем электронов».

Как передает корреспондент УНИАН, на слушания зарегистрировались 310 человек.

Большой зал ННЦ «ХФТИ», где проходят слушания, заполнен.

Заседание открыл секретарь Харьковского городского совета Александр НОВАК. На заседании также присутствуют председатель Национальной комиссии по регулированию ядерной энергетики Елена НИКОЛАЙЧУК, директор ННЦ «ХФТИ» Иван НЕКЛЮДОВ.

На слушаниях с общественностью будет согласовываться вопрос размещения на территории ХФТИ ядерной исследовательской установки. По словам И.НЕКЛЮДОВА, ядерная установка является «прообразом самого безопасного источника энергии». По словам научных работников, кроме исследования свойств подкритических сборов, «Источник нейтронов» даст возможность производства всех медицинских изотопов, которые сегодня используются в мире. Установка также позволит сертифицировать материалы (в том числе продукты питания), облучать биологические объекты (в том числе для нейтронной терапии), исследовать наноматериалы, развивать нанотехнологии и радиационное материаловедение.

И.НЕКЛЮДОВ подчеркнул, что научные работники обеспечат прозрачность строительства и использования ядерной установки.

Заместитель директора ХФТИ, один из руководителей строительства установки Иван КАРНАУХОВ представил общественности проект строительства исследовательской установки и основные ее технические характеристики.

Как сообщал УНИАН, в Харькове планируется на протяжении ближайших 4-х лет разработать и построить совместно с Аргонской национальной лабораторией США новую ядерную установку «Источник нейтронов, основанный на подкритической сборке, управляемой электронным ускорителем» («Источник нейтронов»).

Ядерную установку предполагается построить на промышленной площадке ННЦ «ХФТИ». Запуск предусмотрен в 2014 году. Мощность установки будет составлять 250 КВт.