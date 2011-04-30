МАГАТЭ направляет инспекторов на японскую АЭС "Фукусима"

Руководство МАГАТЭ направляет в Японию группу экспертов, которые проведут инспекцию АЭС "Фукусима-1", пострадавшую от землетрясения, сообщает в субботу агентство Киодо со ссылкой на источник в ядерном ведомстве.

Как ожидается, инспекция аварийной электростанции пройдет в середине мая.

Ранее МАГАТЭ уже направляла своих экспертов в Японию, после разрушительного землетрясения 11 марта, из-за которого произошли аварии на АЭС. В частности, трое представителей МАГАТЭ в конце марта прибыли в Японию для проведения мониторинга наличия радиоактивных веществ в продуктах питания и в почве совместно со специалистами из министерства сельского хозяйства Японии.

МАГАТЭ тесно взаимодействует с японскими ядерщиками с 18 марта и готово осуществлять еще больше технических консультаций, сообщили в агентстве.

После разрушительного землетрясения 11 марта и последовавшего за ним цунами высотой более 10 метров на АЭС "Фукусима-1" была зафиксирована серия аварий, вызванных выходом из строя системы охлаждения. В результате инцидентов на АЭС было выявлено несколько утечек радиации, что заставило власти эвакуировать людей из 20-километровой зоны вокруг АЭС, ввести запрет на нахождение людей в зоне отчуждения, а также направить настоятельные рекомендации по эвакуации жителей ряда районов, расположенных в радиусе 30 километров и более от АЭС.

TEPCO ожидает стабилизации ситуации на аварийных энергоблоках АЭС в течение примерно шести-девяти месяцев, а существенного снижения уровня радиации в районе станции - в течение трех месяцев.

Японское агентство по ядерной и промышленной безопасности (NISA) объявило 12 апреля о присвоении седьмого уровня опасности аварии на "Фукусиме-1", хотя до того дня на аварийной АЭС был установлен пятый уровень опасности. Максимальный уровень ядерной опасности устанавливался лишь однажды - во время аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. По оценкам INES, максимальный, седьмой, уровень характеризуется выходом в окружающую среду радиоактивных материалов, превышающим десятки тысяч терабеккерелей (Тбк) йода-131 в час.

РИА-Новости