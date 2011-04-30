В Харькове участники общественных слушаний поддержали идею строительства ядерной установки

Участники общественных слушаний рекомендовали Харьковскому городскому совету и его исполнительным органам рассмотреть в соответствии с действующим законодательством Украины вопрос о согласовании размещения на территории Национального научного центра «Харьковский физико-технический институт» (ННЦ «ХФТИ») исследовательской ядерной установки.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующую резолюцию проголосовало 306 из 310 зарегистрированных участников общегородских слушаний.

По итогам слушаний было предложено предусмотреть в проекте строительства «меры по предотвращению негативного влияния на человека и окружающую природную среду и обеспечить постоянное информирование территориальной общины Харькова о ходе работ по размещению и дальнейшей эксплуатации опытной ядерной установки».

Кроме этого, было предложено предоставить Харьковской областной санитарно-эпидемиологической станции информацию об установлении санитарно-защитной зоны с учетом размещения опытной ядерной установки.

Также участники слушаний отметили, что при размещении ядерной установки на территории Харькова необходимо в проекте строительства предусмотреть средства на социально-экономическое развитие города.

Как сообщал УНИАН, в ННЦ «ХФТИ» планируется в течение ближайших четырёх лет разработать и построить совместно из Аргонской национальной лабораторией США новую ядерную установку «Источник нейтронов, основанный на подкритической сборке, который управляется электронным ускорителем» («Источник нейтронов»).

Ядерную установку предусматривается построить на промплощадке ННЦ «ХФТИ». Запуск предусмотрен в 2014 году. Мощность установки будет составлять 250 КВт.

Кроме исследований свойств подкритических сборок, «Источник нейтронов» дает возможность производства всех медицинских изотопов, облучения биологических объектов (в том числе нейтронная терапия), радиационного материаловедения, сертификации материалов (в том числе пищевых продуктов), исследования наноматериалов и нанотехнологий.

Предложение по использованию подкритических сборок в ядерной энергетике появились в середине 50-х годов прошлого века с целью повышения безопасности ядерной энергетики. Однако применение таких систем длительное время тормозилось отсутствием мощных источников нейтронов.