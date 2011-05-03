Правительство Японии признало, что держало в тайне информацию о «Фукусиме»

Правительство Японии признало, что держало в тайне по меньшей мере 5 тысяч замеров и оценок распространения радиации в связи с событиями на АЭС «Фукусима-1».

Это было сделано для недопущения возможной паники, сообщил журналистам глава секретариата объединенного штаба по ликвидации аварии на атомной станции, советник премьер-министра Японии Госи ХОСОНО, сообщает «Газета.ру».

«Такая позиция была ошибочной», – цитирует ИТАР-ТАСС чиновника. Советник премьера заверил, что впредь вся информация об АЭС «Фукусима-1» будет предаваться огласке и распространяться незамедлительно.

Представители ряда западных стран сразу после аварии на «Фукусиме-1» обвиняли японские власти в недостаточном информировании, а эксперты указывали на то, что многие данные о радиационном заражении и состоянии дел на станции противоречат друг другу.