В ГПУ утверждают, что Тимошенко снова сорвала следственные действия

В Генеральной прокуратуре Украины заявляют, что экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня, как и раньше, сорвала следственные действия, и отмечают, что могут в случае, если с ее стороны будут продолжаться такие подходы к следствию, обратиться в суд с просьбой избрать ей меру пресечения, не связанную с пребыванием на свободе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Комментируя сегодняшние заявления Ю.ТИМОШЕНКО о том, что Генпрокуратура якобы отказала ей в привлечении по делу в качестве защитника народного депутата Сергея ВЛАСЕНКО, в прокуратуре напомнили, что указанное лицо в соответствии со своим статусом не может осуществлять такого рода действия.

Как отметили в Генпрокуратуре, если Ю.ТИМОШЕНКО не изберет себе адвоката, ей будет предложен защитник в соответствии с действующим законодательством, а если она и в дальнейшем будет уклоняться от следственных действий, то органы прокуратуры могут обратиться в суд с представлением об избрании Ю.ТИМОШЕНКО меры пресечения в виде ареста.

«В случае невыполнения требований следователя Генпрокуратура будет вынуждена обратиться в суд для избрания Ю.ТИМОШЕНКО другой меры пресечения», - отметили в Генпрокуратуре.

Как сообщал УНИАН, 29 апреля в Генпрокуратуре заявили, что Ю.ТИМОШЕНКО в очередной раз сорвала проведение необходимых следственных действий по уголовному делу, возбужденному в отношении нее.

«Ю.ТИМОШЕНКО в 15 часов прибыла в Главное управление по расследованию особо важных дел вместе со своим защитником и заявила, что в дальнейшем от его услуг отказывается, кто именно будет защищать ее интересы - сообщит позже. Принимать участие в следственных действиях без защитника ТИМОШЕНКО Ю.В. отказалась», - говорилось в сообщении.

Как отметили в Генпрокуратуре, «тем самым Ю.ТИМОШЕНКО в очередной раз сорвала проведение необходимых следственных действий по делу, что безусловно свидетельствует о ее попытке затянуть расследование и помешать установлению истины по делу».