Административное давление на рынок может привести к топливному кризису – эксперт

Заместитель директора научно-технического центра "Психея" Геннадий РЯБЦЕВ полагает, что чрезмерное административное давление на рынок нефтепродуктов со стороны властей может привести к топливному кризису в Украине по примеру Российской Федерации.

Об этом эксперт сказал в эфире телеканала ТВі.

"Те эксперты, которые работают на этом рынке, сходятся во мнении, что топливный кризис в России вызван именно избытком административного давления. Если наше правительство будет давить на трейдеров, то и у нас может возникнуть такой же дефицит. Тем более, что Украина является зависимым от импорта государством, которое закупает как нефть, так и нефтепродукты", – сказал Г.РЯБЦЕВ.

В частности, по его оценкам, в настоящее время из-за административного регулирования рынка цены на бензин А-95 и дизельное топливо являются искусственно заниженными.

"Если рассчитывать из оптовых цен розницу, то мы получим где-то на 20-30 коп/л выше. Это, кстати, не касается бензина А-92, который переоценен. Спрос на него возрос, поскольку большинство потребителей перешли на А-92", – отметил эксперт.

Г.РЯБЦЕВ подчеркнул, что в России, в отличие от Украины, нет прямого регулирования розничных цен на топливо.

"Там есть рекомендованные коридоры, которые устанавливаются для оптовых цен на нефтепродукты, и на них обращает внимание Федеральная антимонопольная служба", – сказал он.

В Украине, по его мнению, целесообразно устанавливать рекомендованные цены лишь в том случае, если правительство способно регулировать их путем своевременных топливных интервенций на рынке.

"Например, прогнозируется рост цен – на рынок поступают государственные объемы, которые позволяют стабилизировать цену. Снижаются цены – закупайте, пожалуйста, в государственный резерв. Причем речь не идет о каком-либо стратегическом резерве. Речь идет о еженедельных или ежедекадных операциях купли-продажи нефтепродуктов. Если такая система заработает, то будет смысл в установлении каких-либо рекомендованных коридоров", – заявил Г.РЯБЦЕВ.

Эксперт уверен, что государство в настоящее время не пытается прогнозировать кризисные явления и проводить страхование рисков, а осуществляет прямое регулирование.

"Государство утратило понимание Украины как единого объекта управления. И вследствие этого у нас происходят неприятности то с гречкой, то с бензином, то с сахаром, то с какими-либо другими товарами. Если эту проблему не решить, если каждый будет решать отдельную маленькую проблемку, то ничего хорошего не будет. Власти нужно вернуть себе хотя бы представление о том, чем она управляет", – резюмировал Г.РЯБЦЕВ.