Украина предлагает России в газовой формуле вместо газойля учитывать стоимость угля

Украина предлагает России в формуле расчета цены на газ вместо стоимости газойля учитывать стоимость угля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украина Николай АЗАРОВ заявил 1 мая в интервью Первому национальному телеканалу.

Он подчеркнул, что газойль в Украине практически не применяется в качестве топлива.

«Речь идет о европейском подходе, когда стоимость газа привязывается к стоимости того энергетического ресурса, который может газ заменить. А какой ресурс может заменить газ в Украине? Например, уголь. У нас много угля. Так почему же не привязаться в этой формуле к углю?», - сказал Н.АЗАРОВ в ответ на просьбу перечислить аргументы, которые выдвигает Украина в переговорах с Россией для изменения формулы образования цены на газ.

Кроме того, Н.АЗАРОВ отметил, что среди аргументов также факт более высокой стоимости газа для Украины, чем для стран Европы и то, что двусторонний договор не может действовать, если не устраивает одну из сторон.

«Самое главное, не может существовать договор, который одну сторону устраивает, а другую не устраивает. Вся практика применения таких договоров показывает, что рано или поздно наступает момент, когда этот договор расторгается. И вот он сейчас наступил», - сказал премьер-министр.

Н.АЗАРОВ также еще раз заявил, что для Украины приемлемой является цена газа примерно в 200 долл. за тысячу куб. м с учетом скидки, полученной по Харьковским соглашениям.