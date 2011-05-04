Нацагентство экологических инвестиций выделит Сумщине 30 млн. грн.

Национальное агентство экологических инвестиций Украины утвердило для Сумской области 31 проект по оборудованию газовых котельных объектов бюджетной сферы твердотопливными котлами с общим объемом финансирования 30 миллионов гривень.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам заместителя председателя Сумской облгосадминистрации Николая ДЕРКАЧА, в области активно используются технологии по энергосбережению: в прошлом году были согласованы 69 проектов по утеплению стен, замене окон объектов бюджетной сферы на сумму 104 млн. грн.

«Список из более тридцати энергоэффективных проектов, которые подготовила Сумщина в этом году, получил экспертные заключения как уже готовые к практической реализации», - сказал чиновник.

По мнению председателя Сумской ОГА Юрия ЧМЫРЯ, внедрение современных энергосберегающих технологий – «это будущее Украины и Сумщины».

«Это направление – одно из ключевых в стратегии социально-экономического развития «Новая Сумщина-2015», - подчеркнул губернатор.

Стратегия социально-экономического развития «Новая Сумщина-2015» предусматривает приоритетность внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий при создании экономических кластеров, развитии предприятий машиностроения, химической сферы, жилищно-коммунального хозяйства.