Азаров убежден, что Харьковские соглашения «будут работать»

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ убежден в том, что Харьковские соглашения «будут работать» и дальше.

Как передает корреспондент УИАН, об этом он заявил 1 мая в эфире телеканала «Украина».

Н.АЗАРОВ отметил позитив, который Украина получила в результате снижения цены на газ на 100 долларов за тысячу кубометров по этим соглашениям.

«Такие важнейшие продовольственные позиции, как например, мясо, хлеб, макаронные изделия - практически цены не выросли. Они у нас в Украине значительно ниже, чем в окружающих нас странах. Это – фактор, во многом зависящий от того, что нам удалось заключить Харьковские соглашения, удалось снизить цену на газ на значительную сумму. И поэтому я абсолютно убежден, что эти соглашения будут работать», - сказал Н.АЗАРОВ.