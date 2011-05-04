Азаров не может спрогнозировать цены на бензин

Премьнр-министр Украины Николай АЗАРОВ не прогнозирует цену на бензин на период до конца лета 2011 года.

Об этом он заявил 1 мая в эфире Первого национального телеканала.

«Нет , к большому сожалению сделать такой прогноз чрезвычайно трудно в силу того, что пока не прекратился такой вот, как специалисты говорят, неопределенный рост цены на нефть на основных рынках. Мы ждем, мы убеждены, что сейчас должна наступить стабилизация. Но, чтобы сказать нашим людям, что бензин будет стоить столько – для этого надо быть уверенным, что на мировом рынке цена на нефть будет стоить столько-то», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что Украина потребляет примерно 20 млн. тонн нефти в год, в то время как собственное производство составляет только 2 млн. тонн.

Глава правительства сообщил, что правительство работает над тем, чтобы сделать компенсацию для определенной категории граждан за счет нефти собственного производства.