Цена импортного газа для Украины во втором квартале составляет 295,6 долл.

Цена импортного природного газа для Украины во втором квартале 2011 года составляет 295,6 долларов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины.

«В апреле цена на газ на границе составила 295,6 долларов за тысячу кубометров», - сказала журналистам руководитель пресс-службы Минэкономразвития Инга ИОАННО.

Напомним, что цена на газ устанавливается поквартально. Цена импортного природного газа для Украины в первом квартале 2011 года составляла около 264 долл. за 1 тысячу кубометров.