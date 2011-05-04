Цена импортного газа для Украины во втором квартале составляет 295,6 долл.
12:17, 04 мая 2011Энергетика
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Цена импортного природного газа для Украины во втором квартале 2011 года составляет 295,6 долларов.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины.
«В апреле цена на газ на границе составила 295,6 долларов за тысячу кубометров», - сказала журналистам руководитель пресс-службы Минэкономразвития Инга ИОАННО.
Напомним, что цена на газ устанавливается поквартально. Цена импортного природного газа для Украины в первом квартале 2011 года составляла около 264 долл. за 1 тысячу кубометров.
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