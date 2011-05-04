Цена газа во 2 квартале вырастет до 295,6 долл.

Цена импортного природного газа для Украины во втором квартале 2011 года составляет 295,6 долларов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины.

«В апреле цена на газ на границе составила 295,6 долларов за тысячу кубометров», - сказала журналистам руководитель пресс-службы Минэкономразвития Инга ИОАННО.

Напомним, что цена на газ устанавливается поквартально. Цена импортного природного газа для Украины в первом квартале 2011 года составляла около 264 долл. за 1 тысячу кубометров.

Как сообщал УНИАН, сейчас Украина и Россия ведут переговоры о цене газа. Премьер-министр Николай АЗАРОВ уверен, что Россия будет вынуждена согласиться на внесение изменений в формулу образования цены на газ, закупаемый «Нафтогазом Украины» у «Газпрома».

Об этом он заявил 1 мая в эфире телеканала «Украина».

Н.АЗАРОВ отметил, что когда мировая цена на нефть была «относительно низкой», то и цена на газ для Украины была «относительно приемлемой» с учетом скидки по Харьковским соглашениям.

Сейчас же, подчеркнул он, когда цена нефти практически удвоилась, а Россия подняла на нее экспортную пошлину, цена на газ для Украины становится «просто неподъемной, даже с учетом Харьковского соглашения».

«Именно сейчас мы россиянам показали, что вот на этом этапе, смотрите, что получается. Украина получает газ по формуле ТИМОШЕНКО значительно дороже, чем Германия, Польша. Это что - разве нормально? Это что, вписывается в наши стратегическое партнерство? И по большому счету Россия вынуждена будет с нами согласиться», - заявил Н.АЗАРОВ.

При этом он выразил убеждение, что Украине удасться достичь согласия РФ на изменение формулы, не прибегая к рассмотрению вопроса в судах.

«В отношениях с партнерами прибегать к судебному разбирателоьству, к судебным искам, это, я бы сказал, самое последнее дело. Мы сейчас настроены на переговорный поцесс», - отметил премьер-министр Украины.

Он напомнил, что первый «конструктивный» результат таких переговоров уже есть по итогам недавнего визита министра енергетики и угольной промышленности Украины Юрия БОЙКО в Москву.

После празников, сообщил Н.АЗАРОВ, соответствующие переговоры будут продолжены уже в Киеве.

«После праздников к нам ожидается ответный визит его (Ю.БОЙКО-УНИАН) визави. Мы не будем эти вопросы затягивать. Я убежден, что при наличии политической воли, а она есть у руководства Росии, мы найдем компромисс», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.