Азаров назвал предпосылки для возможного снижения тарифов на электроэнергию и ЖКУ

Договоренность с Россией о снижении закупочной цены газа приведет, в зависимости от уровня снижения, к стабилизации или даже снижению тарифов на электроэнергию и жилищно-коммунальные услуги для населения Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил в интервью Первому Национальному телеканалу, показанному 3 мая.

«Есть возможность стабилизировать цены на газ, а это значит стабилизировать цены и на тарифы», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он не исключил, что если путем договоренностей удастся достичь максимального результата, то тарифы могут быть уменьшены.

«Мы будем считать все. Я же не знаю, о какой цене мы договоримся по поставкам газа. Если мы договоримся о той цене, которая позволит уменьшить тарифы, в том числе на электроэнергию, например, на жилищно-коммунальные услуги, – конечно мы пойдем (на снижение – УНИАН). Мы не собираемся лишние деньги с людей брать», - заявил Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля т.г. во время встречи в Киеве Президенты Украины и России В.ЯНУКОВИЧ и Д.МЕДВЕДЕВ договорились создать рабочую группу по обсуждению условий поставок российского газа в Украину.

28 апреля в Москве министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО и председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР обсудили вопрос стратегического партнерства и взаимовыгодных двусторонних отношений в газовой сфере.

По информации Минэнергоугля, переговоры были проведены во исполнение поручений президентов Украины и Российской Федерации. Стороны договорились о следующем раунде переговоров, который пройдет в середине мая 2011 года после проведения дополнительных консультаций на уровне рабочих групп.

Напомним, украинская сторона неоднократно заявляла о необходимости пересмотра формулы ценообразования на российский газ. В частности, по словам премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА, справедливая цена на газ для Украины составляет 200 долл. за тысячу кубометров. ОАО «Газпром» заявляет, что его устраивает действующий газовый контракт с Украиной.