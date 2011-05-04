Sadovaya Group в 2010 году получила 7,9 млн. долларов прибыли

Варшава. Украинская угольная компания Sadovaya Group (SG) в 2010 году получила чистую прибыль в размере 7,9 млн. долл., тогда как по итогам предыдущего года убыток компании составил 8,4 млн. долл.

Согласно годовому отчету компании, текстом которого располагает УНИАН, доход компании в 2010 году увеличился в 5 раз по сравнению с 2009 годом – с 13,3 млн. долл. до 65,4 млн. долл. Операционная прибыль при этом выросла до 12,1 млн. долл. с 7,3 млн. долл. убытка годом ранее.

По данным отчета, SG в прошлом году стала четвертой крупнейшей частной угольной компанией, доля поставок которой на ТЭЦ составила 5,6%.

Как сообщал УНИАН, дебютировавшая в конце прошлого года на Варшавской фондовой бирже Sadovaya Group прогнозировала на 2010 год 7,1 млн. долл. чистой прибыли и 51 млн. долл. доходов.

В 2011 и 2012 годах компания прогнозирует увеличение доходов до 98 и 155,8 млн. долл. соответственно, а чистую прибыль – в размере 22,5 млн. долл. и 47 млн. долл. соответственно.

Справка УНИАН. Капитализация Sadovaya Group, которая продала инвесторам 25% своих акций, на 4 мая составляла 207 млн. долл. (по текущему курсу).

Сегодня бумаги компании котировались в районе 13 злотых против с 8,6 злотого цены размещения и около 10 злотых цены дебюта.