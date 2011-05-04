Потребители Винницкой области рассчитались за ЖКУ на 94%

Потребители Винницкой области в январе-марте 2011 года рассчитались за жилищно-коммунальные услуги на 94,1% от начисленных в 2011 г. сумм и 58,7% от всей суммы начислений (с учетом задолженности прошлых лет).

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики Винницкой области.

В январе-марте 2011 г. населением области оплачено за жилищно-коммунальные услуги, включая погашение долгов предыдущих периодов, 303,6 млн. грн., что по сравнению с соответствующим периодом 2010 г. больше на 37,9%, или на 83,5 млн. грн.

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги на одного владельца лицевого счета в марте 2011 г. составили 427,81 грн. (в марте 2010 г .- 349,65 грн.)

Задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг сократилась в марте 2011 г. на 5,9% и составила 213,6 млн. грн., а по сравнению с предыдущим месяцем - на 6% (или на 13,7 млн. грн.). Наибольшую долю составляет задолженность за газоснабжение – 133,3 млн. грн. (62,4%), централизованное отопление и горячее водоснабжение – 50,3 млн. грн. (23,6%), содержание домов и сооружений и придомовых территорий – 19,6 млн. грн. (9,2%).

Как сообщал УНИАН, потребители Винницкой области в 2010 году рассчитались за жилищно-коммунальные услуги на 100,3% от начисленных в 2010 г. сумм и 84,7% от всей суммы начислений (с учетом задолженности прошлых лет).