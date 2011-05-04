В Херсонской области долги населения за ЖКУ сократились на 1,2%

В Херсонской области задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг на 1 апреля текущего года по сравнению с данными на 1 марта сократилась на 1,2% и составила 180,3 млн. грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в Херсонской области, средний срок задолженности населения за все услуги составил 2,1 месяца.

При этом средние начисления за жилищно-коммунальные услуги на одного владельца лицевого счета в марте 2011 года по сравнению с мартом 2010 года увеличились на 20,5% и с учетом электроэнергии (из расчета 100 кВт/ч) составляли 518 грн.

Всего на протяжении января–марта 2011 года населением области оплачено за жилищно-коммунальные услуги 227,2 млн. грн., или 88,8% начисленных за этот период сумм.

В общей сумме задолженности не учтены данные задолженности населения предприятиям-банкротам (организациям, учреждениям) и предприятиям, которые приостановили деятельность, включая те, по которым возбуждено дело о банкротстве. За январь-март текущего года в области насчитывалось 5 таких предприятий. Общая сумма задолженности населения области указанным предприятиям составила 91,6 тыс. грн.