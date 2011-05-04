ЗТМК и «Кремнийполимер» должны сократить потребление электроэнергии - ОГА

Запорожская областная госадминистрация требует от казенного предприятия «Запорожский титаномагниевый комбинат» и госпредприятия «Кремнийполимер» сократить объемы потребления электроэнергии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЗОГА, перед необходимостью существенно снизить объемы потребления электроэнергии руководителей двух крупнейших в области предприятий-должников поставил начальник управления промышленности и развития инфраструктуры ОГА Евгений СЕМЕЧАЕВСКИЙ.

«По обращению облгосадминистрации Госинспекция по энергетическому надзору за режимами потребления электрической и тепловой энергии в Запорожской области провела проверки предприятий-должников на предмет пересмотра уровня экологической брони. По данным инспекции Госэнергонадзора, величина нагрузки экологической брони составляет для ГП «ЗТМК» - 29 119 кВт, для ГП «Кремнийполимер» - 113,3 кВт. Однако, ежемесячно предприятия потребляют существенно больше электроэнергии.

"Е.СЕМЕЧАЕВСКИЙ поставил перед фактом представителей заводов - они должны снизить потребление электроэнергии до разрешенного уровня экологической брони», - сообщили в пресс-службе, отметив, что руководителей предприятий-должников также обязали «в ближайшее время направить в облгосадминистрацию свои предложения по погашению имеющихся долгов».

Как сообщал УНИАН. КП «Запорожский титаномагниевый комбинат» и ГП «Кремнийполимер» - крупнейшие должники за потребленную электроэнергию среди запорожских промпредприятий: долг КП ЗТМК составляет 425,1 млн. грн, долг ГП «Кремнийполимер» - 31,7 млн. грн. При этом ежемесячное потребление КП ЗТМК составляет порядка 30 млн. кВт/ч, а ГП «Кремнийполимер» - около 1,5 млн. кВт/ч.