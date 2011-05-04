Эксперты скептически относятся к уверенности Кабмина в пересмотре газовых контрактов

Эксперт по энергетическим вопросам Центра Разумкова Владимир ОМЕЛЬЧЕНКО и независимый эксперт Александр НАРБУТ скептически относятся к уверенности правительства в пересмотре газовых контрактов, подписанных НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" 19 января 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили сегодня на пресс-конференции в Киеве.

В частности, В.ОМЕЛЬЧЕНКО высказал сомнение, что Россия, имея достаточно большую выгоду от нынешних условий продажи газа Украине, согласится на финансовые потери.

«Этот оптимизм (правительства – УНИАН), что в любом случае Россия согласится на аргументы украинской стороны и контракты будут пересмотрены, не оправдан, поскольку уже не раз представители российского правительства и "Газпрома" заявляли, что эти контракты их полностью устраивают», – сказал эксперт.

Он также отметил, что Россия не видит веских аргументов для изменения условий продажи газа и прекрасно понимает, что это необходимо лишь Украине.

«С моей точки зрения, баланс интересов будет очень сложно достичь, поскольку для России вопрос ценообразования на газ – это не экономический, а политический вопрос. И мы знаем, что Россия ставит для себя не только экономические задания в отношении Украины, но и амбициозные политические задачи», – заявил В.ОМЕЛЬЧЕНКО, подчеркнув при этом, что Россия пытается втянуть Украину во внешнеполитическую орбиту.

В свою очередь, А.НАРБУТ считает, что действующее правительство и премьер-министр в частности, заявляя сразу после прихода к власти о необходимости пересмотра контрактов, так ничего и не добились в этом вопросе.

«Слушая Николая АЗАРОВА, особенно его заявления, что он ни в чем не сомневается, я лично начинаю сомневаться в том, что Николай Янович долго останется на этом посту (премьер-министра – УНИАН)… Николай Янович не сделал ничего, чтобы на уровне межправительственных переговоров, на уровне премьер-министров добиться того, чтобы аргументы были услышаны. На своем уровне премьер-министр Украины не сделал того, что он мог и должен был сделать», – считает А.НАРБУТ.

Вместе с тем, эксперты не исключают, что газовые контракты все же могут быть пересмотрены, однако в результате может быть создана новая компания на подобие "РосУкрЭнерго", которая фактически переберет на себя функции продажи газа на внутреннем рынке Украины.

Напомним, до подписания газовых соглашений между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» в январе 2009 года Украина импортировала газ из России по цене 179 долл. за тысячу кубометров. Газовые соглашения, заключенные в январе 2009 года, зафиксировали максимальную цену на российский газ для Украины в размере 450 долл. за тысячу кубометров.

После этого украинская сторона неоднократно заявляла о необходимости пересмотра формулы ценообразования на российский газ. В частности, по словам премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА, справедливая цена на газ для Украины составляет 200 долл. за тысячу кубометров. «Газпром» отвечал на это, что не видит оснований для пересмотра формулы ценообразования.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля т.г. во время встречи в Киеве Президенты Украины и России Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ договорились создать рабочую группу по обсуждению условий поставок российского газа в Украину.

28 апреля в Москве министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО и председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР обсудили вопрос стратегического партнерства и взаимовыгодных двусторонних отношений в газовой сфере.

По информации Минэнергоугля, переговоры были проведены во исполнение поручений президентов Украины и Российской Федерации. Стороны договорились о следующем раунде переговоров, который пройдет в середине мая 2011 года после проведения дополнительных консультаций на уровне рабочих групп.