Переход на рубли при оплате за газ зависит от предложенных Россией условий – Копылов

Переход на рубли при проведении Украиной оплаты за газ, закупаемый у России, зависит от условий, которые предложит Российская Федерация.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Вадим КОПЫЛОВ сегодня на пресс-конференции.

«Это зависит от того, насколько будут предложены выгодные условия для нас», – сказал он.

При этом В.КОПЫЛОВ отметил, что на сегодняшний день Украина уже может частично проводить расчеты в российских рублях.

«В какой-то части мы сегодня могли бы перейти на расчеты рублями», – отметил он.

В.КОПЫЛОВ также считает, что, исходя из отрицательного для Украины сальдо торгового баланса с Россией, для увеличения рублевой массы для расчета за газ российская сторона могла бы ввести некоторые преференции для украинских экспортеров.

«Тут, наверно, должно быть связано это с какими-то преференциями наших экспортеров в Российскую Федерацию, чтобы иметь необходимое количество рублей для расчета за газ», – сказал В.КОПЫЛОВ.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2010 года премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поддержал инициативу премьер-министра России Владимира ПУТИНА о возможности использования рубля при расчетах в торгово-экономическом сотрудничестве.

16 февраля т.г. председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН заявил, что вопрос о возможности частичного перехода на расчеты в российской валюте за газ, поставляемый в Украину российским «Газпромом», изучается.