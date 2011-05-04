В Кировоградской области долг населения за ЖКУ вырос на 17%

Долг населения Кировоградской области по оплате жилищно-коммунальных услуг в январе-марте 2011 года вырос на 16,9% и на начало апреля составил 141,1 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Кировоградской области.

Согласно сообщению, в марте 2011 года задолженность сократилась по сравнению с предыдущим месяцем на 4,3%. Средний период задолженности составил 2 месяца. Сократили долги 20 районов области из 21, а также 2 города областного значения.

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги на одного владельца лицевого счета в марте 2011 года по сравнению с соответствующим месяцем 2010 года увеличились на 12,1% и с учетом электроэнергии составляли 421,5 грн.

В январе-марте 2011 года населением области уплачено за жилищно-коммунальные услуги 188,3 млн. грн., или 90,4% начисленных сумм (в марте – 111,1%).