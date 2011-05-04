В Тернопольской области бензин подорожал на 3-3,6%, дизтопливо – на 5,4%

В Тернопольской области в апреле бензин подорожал на 0,27-0,35 грн. (3,3-3,6%) дизтопливо - на 0,5 грн. (5,4%).

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Государственной инспекции по контролю за ценами в Тернопольской области, на протяжении месяца средние розничные цены на дизтопливо выросли с 9,26 до 9,76 грн./л, на бензин марки А76/80 - с 9,12 до 9,39 грн./л, на бензин марки А92 – с 9,51 до 9,81 грн./л, на бензин марки А95 – с 9,79 до 10,14 грн./л.

В целом дизтопливо в области на протяжении месяца можно было приобрести за 9,1-9,9 грн./л, бензин марки А76/80 – за 9-9,5 грн./л, бензин марки А92 – за 9,35-9,9 грн./л, бензин марки А95 – за 9,65-10,6 грн./л.

Минимальный уровень розничных цен на нефтепродукты, по данным инспекции контроля за ценами, установленный на ОАО «Укрнефть» и АЗС ПП «Укрпетроль», максимальный – на АЗС ООО «Торговый Дом «Континиум-Галичина» (бренд WOG) и Львовского филиала ОАО «Концерн Галнафтогаз» (бренд ОККО).