Россия может вернуть пошлины на газ. Для Украины он тогда подорожает еще на 30% - СМИ

09:25, 05 мая 2011
Энергетика
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Правительство РФ, отменившее ряд налоговых льгот для нефтяников, может переключить свое внимание на «Газпром», сообщает «Коммерсантъ».

Минфин предлагает повысить НДПИ на газ и вернуться к уплате всех таможенных пошлин при его экспорте. В результате министерство рассчитывает обеспечить поступление в бюджет дополнительных 150 млрд рублей в год. Защитить весь ТЭК пытается профильный вице-премьер Игорь Сечин, но и он согласен, что пошлины стоит вернуть.

Таким образом, главным пострадавшим может оказаться Украина, цена газа для которой вырастет на 30%.

Беспошлинно российский газ сейчас поставляется в Белоруссию, поскольку она член Таможенного союза, на Украину по соглашению от апреля 2010 года (действует до 2019 года), в Турцию по газопроводу Blue Stream. По мнению экспертов издания, говоря о возвращении пошлин, глава Алексей Кудрин имеет в первую очередь Украину, с которой сейчас идут «непростые переговоры по ценам на газ».

В «Газпроме», по данным источников «Ъ», также возражать не будут, поскольку «для него, по сути, ничего не изменятся», просто цены вырастут для страны.

Для Украины же вопрос с ценой принципиален. Киев даже нынешнюю цену на газ называет кабальной, пишет «Газета.Ru».

Как сообщал УНИАН, 26 апреля т.г. во время встречи в Киеве Президенты Украины и России Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ договорились создать рабочую группу по обсуждению условий поставок российского газа в Украину.

28 апреля в Москве министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО и председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР обсудили вопрос стратегического партнерства и взаимовыгодных двусторонних отношений в газовой сфере.

По информации Минэнергоугля, переговоры были проведены во исполнение поручений президентов Украины и Российской Федерации. Стороны договорились о следующем раунде переговоров, который пройдет в середине мая 2011 года после проведения дополнительных консультаций на уровне рабочих групп.

Эксперт по энергетическим вопросам Центра Разумкова Владимир ОМЕЛЬЧЕНКО и независимый эксперт Александр НАРБУТ скептически относятся к уверенности правительства в пересмотре газовых контрактов, подписанных НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" 19 января 2009 года.

В частности, В.ОМЕЛЬЧЕНКО высказал сомнение, что Россия, имея достаточно большую выгоду от нынешних условий продажи газа Украине, согласится на финансовые потери.

«Этот оптимизм (правительства – УНИАН), что в любом случае Россия согласится на аргументы украинской стороны и контракты будут пересмотрены, не оправдан, поскольку уже не раз представители российского правительства и "Газпрома" заявляли, что эти контракты их полностью устраивают», – сказал эксперт.

Он также отметил, что Россия не видит веских аргументов для изменения условий продажи газа и прекрасно понимает, что это необходимо лишь Украине.

«С моей точки зрения, баланс интересов будет очень сложно достичь, поскольку для России вопрос ценообразования на газ – это не экономический, а политический вопрос. И мы знаем, что Россия ставит для себя не только экономические задания в отношении Украины, но и амбициозные политические задачи», – заявил В.ОМЕЛЬЧЕНКО, подчеркнув при этом, что Россия пытается втянуть Украину во внешнеполитическую орбиту.

В свою очередь, А.НАРБУТ считает, что действующее правительство и премьер-министр в частности, заявляя сразу после прихода к власти о необходимости пересмотра контрактов, так ничего и не добились в этом вопросе.

«Слушая Николая АЗАРОВА, особенно его заявления, что он ни в чем не сомневается, я лично начинаю сомневаться в том, что Николай Янович долго останется на этом посту (премьер-министра – УНИАН)… Николай Янович не сделал ничего, чтобы на уровне межправительственных переговоров, на уровне премьер-министров добиться того, чтобы аргументы были услышаны. На своем уровне премьер-министр Украины не сделал того, что он мог и должен был сделать», – считает А.НАРБУТ.

Вместе с тем, эксперты не исключают, что газовые контракты все же могут быть пересмотрены, однако в результате может быть создана новая компания на подобие "РосУкрЭнерго", которая фактически переберет на себя функции продажи газа на внутреннем рынке Украины.

Напомним, до подписания газовых соглашений между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» в январе 2009 года Украина импортировала газ из России по цене 179 долл. за тысячу кубометров. Газовые соглашения, заключенные в январе 2009 года, зафиксировали максимальную цену на российский газ для Украины в размере 450 долл. за тысячу кубометров.

После этого украинская сторона неоднократно заявляла о необходимости пересмотра формулы ценообразования на российский газ. В частности, по словам премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА, справедливая цена на газ для Украины составляет 200 долл. за тысячу кубометров. «Газпром» отвечал на это, что не видит оснований для пересмотра формулы ценообразования.

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