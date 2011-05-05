Нефть подешевела на NYMEХ почти на 2 доллара - до 109,24 долл./барр.

На торгах 4 мая на нью-йоркской бирже NYMEХ стоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть снизилась на 1,81 долл. Таким образом, ее цена составила 109,24 долл. за баррель.

Стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent на лондонской бирже IСE по итогам торгов упала на 1,26 долл. Таким образом, ее цена оставила 121,19 долл. за баррель, передает Bloomderg.

Негативная ценовая динамика стала результатом публикации данных о росте запасов "черного золота"в США, а также статистики по рынку труда и индексу деловой активности в США, которая не оправдала прогнозов аналитиков.