Балога принял участие в конференции по ядерной энергетике и безопасности в Вашингтоне

Министр чрезвычайных ситуаций Виктор БАЛОГА принял участие в Международной конференции по вопросам украинско-американского сотрудничества в области ядерной энергетики и безопасности в Вашингтоне.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МЧС.

В своем выступлении на конференции В.БАЛОГА, в частности, отметил, что международное сообщество должно выработать новую глобальную стратегию в сфере использования атомной энергии и ядерной безопасности, опираясь на уроки Чернобыля и Фукусимы.

При этом он заявил о готовности Украины принимать самое активное участие в этом процессе, используя накопленный значительный опыт и имеющиеся возможности.

В.БАЛОГА подчеркнул, что ядерные аварии, подобные катастрофе на Чернобыльской АЭС, должны преодолеваться объединенными усилиями всего мирового сообщества, поскольку такие инциденты не признают межгосударственных границ. В этом контексте руководитель МЧС обратил внимание американских партнеров на необходимость основания и реализации новых проектов по дальнейшей нейтрализации опасных последствий взрыва на ЧАЭС. В частности, речь шла о повышении уровня радиационной безопасности на площадке станции, а в более широком плане – об обеспечении физической защиты радиоактивных материалов в Украине в рамках договоренностей, достигнутых с мировым сообществом в связи с окончательным закрытием Чернобыльской АЭС.

Международная конференция в Вашингтоне организована Украинским конгрессовым комитетом Америки при содействии Посольства Украины в США и при финансовой поддержке сенатора Ричарда ЛУГАРА. В заседании приняли участие и выступили послы ряда стран в Соединенных Штатах Америки, влиятельные конгрессмены, представители Украинского конгрессового комитета и общественных организаций, которые представляют интересы украинской диаспоры в США.