В Винницкой области уровень оплаты электроэнергии составил 100%, газа – 81%

В Винницкой области уровень оплаты потребителями электроэнергии в первом квартале 2011 года составил 100%, газа – 81,1%.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении экономики Винницкой облгосадминистрации.

Согласно сообщению, уровень оплаты электроэнергии потребителями области при нормативных потерях электроэнергии в сетях за январь-март 2011 составляет 100% против 100,6% за январь-март 2010 года.

Среди районов и городов области уровень оплаты ниже 100% за потребленную в январе-марте 2011 года электроэнергию зафиксирован в 10 районах области.

В расчетах за природный газ уровень оплаты населением и бюджетными учреждениями и организациями перед ОАО «Винницагаз» по состоянию на апрель 2011 года по фактическим данным составил 81,1%.

Общая задолженность за потребленный природный газ перед ОАО «Винницагаз» составляет почти 178,2 млн. грн., в частности, задолженность бюджетных учреждений – 8,58 млн. грн., населения – почти 169,6 млн. грн.