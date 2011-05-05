Транспортировка газа по «Северному потоку» начнется в четвертом квартале 2011 года

Начало транспортировки природного газа по первой нитке газопровода «Северный поток» напрямую из России в страны Европейского Союза намечено на четвертый квартал текущего года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе оператора проекта, компании Nord Stream AG.

Три секции, из которых состоит первая нитка, сообщается в пресс-релизе компании, будут соединены между собой на морском дне в водах Финляндии и Швеции летом текущего года.

После завершения строительства второй нитки в конце 2012 года «Северный поток» сможет транспортировать из России в Европу 55 млрд. кубометров газа в год, что достаточно для обеспечения 26 миллионов домохозяйств.

Также в компании сообщили, что ни один из других планируемых газопроводов производительностью более 10 млрд. кубометров не будет введен в эксплуатацию раньше 2015 года.

Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министр России Владимир ПУТИН заявил о завершении строительства первой нитки газопровода «Северный поток», обеспечивающей транспортировку из России в Европу 27,5 млрд. куб. м газа в год.

Справка УНИАН. «Северный поток» – новый маршрут экспорта российского газа в Европу. Газопровод пройдет через акваторию Балтийского моря от бухты Портовая (район г. Выборг) до побережья Германии (район г. Грайфсвальд). Протяженность газопровода составит около 1200 км. Ввод в эксплуатацию первой нитки «Северного потока» производительностью 27,5 млрд. куб. м газа в год был намечен на 2011 год. Завершение строительства второй нитки газопровода в 2012 г. приведет к увеличению его пропускной способности до 55 млрд. куб. м.

Проект «Северный поток» с бюджетом 7,4 млрд. евро реализует совместное предприятие Nord Stream AG, учрежденное с целью планирования, строительства и последующей эксплуатации морского газопровода. ОАО «Газпром» владеет 51% консорциума, E.ON Ruhrgas AG и BASF/Wintershall GmbH имеют равные доли по 15,5%, а доли N.V. Nederlandse Gasunie и GDF SUEZ составляют по 9%.