Строительство первой нитки «Северного потока» закончено

Москва. Закончено строительство первой нитки газопровода «Северный поток».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр России Владимир ПУТИН сообщил на заседании Президиума правительства РФ.

«Первая нитка – именно она закончена строительством – 27,5 млрд. куб. м газа. Вторая будет создана в следующем году, и будет 55 млрд. куб. м. Это не «окно», но это «форточка» в Европу для одного из наших экспортных товаров», - сказал В.ПУТИН.

Он напомнил, что работы продолжались менее чем 1,5 года с применением самых высоких технологий и соблюдением экологических требований.

В.ПУТИН отметил, что по «Северному потоку» газ будет поставляться практически во всю северо-западную Европу – Германию, Францию, Бельгию, Данию, Великобританию.

«Работа завершена, но она и продолжается - повторяю, по второй нитке будет продолжаться. Будем работать и над другими инфраструктурными проектами», - заявил он.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе оператора проекта, компании Nord Stream AG, начало транспортировки природного газа по первой нитке газопровода «Северный поток» напрямую из России в страны Европейского Союза намечено на четвертый квартал текущего года.

Три секции, из которых состоит первая нитка, сообщается в пресс-релизе компании, будут соединены между собой на морском дне в водах Финляндии и Швеции летом текущего года.

После завершения строительства второй нитки в конце 2012 года «Северный поток» сможет транспортировать из России в Европу 55 млрд. кубометров газа в год, что достаточно для обеспечения 26 миллионов домохозяйств.

Также в компании сообщили, что ни один из других планируемых газопроводов производительностью более 10 млрд. кубометров не будет введен в эксплуатацию раньше 2015 года.

Справка УНИАН. «Северный поток» – новый маршрут экспорта российского газа в Европу. Газопровод пройдет через акваторию Балтийского моря от бухты Портовая (район г. Выборг) до побережья Германии (район г. Грайфсвальд). Протяженность газопровода составит около 1200 км. Ввод в эксплуатацию первой нитки «Северного потока» производительностью 27,5 млрд. куб. м газа в год был намечен на 2011 год. Завершение строительства второй нитки газопровода в 2012 г. приведет к увеличению его пропускной способности до 55 млрд. куб. м.

Проект «Северный поток» с бюджетом 7,4 млрд. евро реализует совместное предприятие Nord Stream AG, учрежденное с целью планирования, строительства и последующей эксплуатации морского газопровода. ОАО «Газпром» владеет 51% консорциума, E.ON Ruhrgas AG и BASF/Wintershall GmbH имеют равные доли по 15,5%, а доли N.V. Nederlandse Gasunie и GDF SUEZ составляют по 9%.