Новые газовые контракты: главное, чтобы не получилось как всегда…

Все попытки Украины с 2008 года каким-либо образом наладить ситуацию с закупкой российского газа заканчивались полным провалом и усилением зависимости Киева от Москвы в этом вопросе. Между тем, сейчас правительство убеждает нас, что сможет изменить газовые соглашения. Оптимизм по поводу пересмотра контрактов вызывает не только удивление, но и опасение…

Удивляет то, что премьер-министр Николай Азаров надеется на торжество справедливости в отношениях с РФ и считает возможным изменение ценовой формулы, как говорится, безвозмездно. Он уверен, что Россия будет вынуждена согласиться на поправки.

Желание украинской стороны снизить цену импортируемого газа, что, скорее, является необходимостью, вполне оправдано, однако это совершенно «параллельно» для России. Экономическая и политическая выгода, причем не столько в близкой, сколько в долгосрочной перспективе, – вот главная цель Москвы, а совсем не подтверждение действиями дружеских отношений с той или иной страной, тем более с Украиной.

Опасение же вызывает невозможность даже предположить, чего для Украины будет стоить изменение формулы цены газа.

Россия в отношениях с Украиной придерживается закона сохранения, но только в своем варианте - если где-то убудет, то где-то обязательно прибудет, причем в гораздо большем объеме. Так было с «Харьковским соглашением», когда Москва предоставила Киеву «временную передышку» для того, чтобы позже получить возможность еще туже затянуть ему пояс. Так, возможно, будет и на этот раз, если Россия согласится на газовые уступки.

По «Харьковскому соглашению» (подписанному и ратифицированному в апреле 2010 г.) для Украины предусматривается скидка на газ в 100 долларов на 10 лет, однако никак не определено за счет чего она будет предоставлена. Россия решила, что скида будет за счет нулевой экспортной пошлины на газ. Премьер РФ Владимир Путин говорил тогда, что такой шаг, конечно, отразится на бюджете РФ и россиянах, но мол, чего не сделаешь для украинских друзей…

Вместе с тем, опасения, что пошлина может быть снова введена, возникли сразу же. И сейчас они подтвердились. По сообщениям российских СМИ, Минфин РФ, отменивший ряд налоговых льгот для нефтяников, предлагает вернуться к уплате всех таможенных пошлин при экспорте газа, и нет никаких сомнений, что это коснется и Украины. Газ подорожает для нас на 30%, что практически обнулит результаты «Харьковского соглашения». Тем более, стоит спешить с разрешением вопроса. У Кабмина есть идеи. Как заявил Н.Азаров, мы предлагаем России в формуле расчета цены на газ вместо стоимости газойля учитывать стоимость угля. При этом газойль в нас практически не применяется в качестве топлива.

«Речь идет о европейском подходе, когда стоимость газа привязывается к стоимости того энергетического ресурса, который может газ заменить. А какой ресурс может заменить газ в Украине? Например, уголь. У нас много угля. Так почему же не привязаться в этой формуле к углю?», - сказал Н.Азаров.

Кроме того, премьер среди аргументов также отметил факт более высокой стоимости газа для Украины, чем для стран Европы, и то, что двусторонний договор не может действовать, если не устраивает одну из сторон.

«Вся практика применения таких договоров показывает, что рано или поздно наступает момент, когда этот договор расторгается. И вот он сейчас наступил», - отметил премьер-министр, подчеркнув, что для Украины приемлемой является цена газа примерно в 200 долл. с учетом скидки, полученной по «Харьковским соглашениям».

Россия, возможно, согласится на какие-то корректировки газовой формулы. Но в любом случае, Москва сможет регулировать вопрос по своему усмотрению. И тут снова на горизонте может появиться Таможенный Союз и «выгодное предложение» Кремля по вхождению в него Украины - члены ТС не применяют в отношении друг друга экспортные и импортные пошлины. Сколько бы Киев не приводил аргументов в пользу действительно справедливых изменений газовых контрактов, самым веским для Москвы останется один – вступление Украины в ТС.

Впрочем, есть и другой вариант, как добиться меньшей цены на газ. И, похоже, пробный шах в этом направлении уже сделан – с 1 апреля предприятия, входящие в состав холдинговой компании Ostchem, получают среднеазиатский природный газ по более низкой цене, чем «Нафтогаз» у «Газпрома». «Мы сделали очень просто, не придумали ничего нового – поставили Ostchem, которая сама покупает и привозит среднеазиатский газ в Украину», – заявил бизнесмен Дмитрий Фирташ. Он отметил, что в схеме поставок этого газа отсутствует «Газпром» и «Нафтогаз».

Н.Азаров пояснял, что речь идет о 4 млрд. кубометров газа для предприятий химической промышленности и такой вариант закупки был одобрен правительствами Украины и России.

Между тем, в Средней Азии в газовой сфере "Газпром" так сказать «сотрудничает» с Туркменистаном, Узбекистаном, Казахстаном, Киргизстаном и Таджикистаном. В этот «альянс» он никого не пустит еще не один десяток лет (судя по подписанным контрактам). Так что ситуация с Ostchem, скорее, исключение, чем вариант ценовой скидки…

Стоит также напомнить и о компании «Газпром сбыт Украина» - «дочки» «Газпрома», она может продавать «голубое топливо» украинским предприятиям. Если ситуация будет развиваться подобным образом, то, безусловно, НАК «Нафтогаз Украины» в теперешнем виде существовать не будет. А подтверждением использования такого варианта закупки газа можно считать заявление министра энергетики Украины Юрия Бойко. «Кто привезет на границу газ дешевле, у того мы и купим. Ведь это спасет наши деньги, деньги нашей страны, и это позиция, которая является единственно верной», - сказал он, добавив, что уже до конца лета Украина будет закупать газ по новым правилам.

Это заявление зафиксировано. Ждать осталось недолго. Главное, чтобы не получилось, как всегда…

Георгий Привалов (УНИАН)