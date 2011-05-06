Увеличение НДПИ в России на газ не повлияет на цену для Украины - российский эксперт

Москва. Увеличение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в России на газ не повлияет на цену для Украины. Такое мнение УНИАН высказал начальник аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности (РФ) Александр ПАСЕЧНИК.

"Так как подписаны долгосрочные контракты на поставку газа в Западную Европу, и в том числе Украину, то увеличение НДПИ напрямую на цену не повлияет", - сказал он.

В тоже время, он отметил, что цены на "трубный" газ привязаны к цене нефтяной корзины, а в условиях повышения цен на нефть следует ожидать повышения цен на голубое топливо.

"Здесь существует некоторое запаздывание - от 3 до 6 месяцев и стоимость нефтяной корзины "отыгрывается" на ценах на газ", - сказал А.ПАСЕЧНИК. При этом он отметил, что если нефть подешевеет, то с некоторым запаздыванием - квартал-другой, будет дешеветь газ для внешних потребителей.

"Напрямую фискальное бремя не отразится на ценах для внешних потребителей", - сказал он.

А.ПАСЕЧНИК отметил, что на "Газпром", в отличие от национальных нефтедобывающих компаний, налоговое давление в разы меньше, если смотреть по удельным характеристикам - на единицу добычи условного топлива. При этом он подчеркнул, что эти инициативы не одобрены правительством РФ и, скорее всего, ставки так радикально индексированы не будут.

"У "Газпрома" сильное административное лобби, и маловероятно, что его будут сразу так сильно зажимать, процесс будет постепенным. Тем более, в обмен газовому концерну правительством обещана скорая "равнодхоходность" на внутреннем рынке газа", - сказал А.ПАСЕЧНИК.

По его мнению, Минфин хочет увеличить бюджетные поступления сейчас, чтобы перестраховаться от колебаний на рынке энергоносителей и с помощью "Газпрома" хочет упрочить федеральный бюджет.