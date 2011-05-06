Нафтогаз полностью рассчитался за апрельский газ

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» полностью рассчиталась с ОАО «Газпром» за импортированный в апреле 2011 года природный газ.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины».

Согласно сообщению, цена природного газа для компании во втором квартале 2011 года составляет около 297 долларов США.

В соответствии с условиями дополнительного соглашения к базовому контракту, которое было заключено между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» 21 апреля 2010 года, цена природного газа определяется с учетом скидки в размере 100 долл. США за 1000 куб. м.

Напомним, Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» ежемесячно своевременно и в полном объеме выполняет свои обязательства перед ОАО «Газпром» по оплате импортированного природного газа.

Справка УНИАН. Согласно контракту от 19 января 2009 г., НАК "Нафтогаз Украины" обязана ежемесячно направлять ОАО "Газпром" платежи за газ не позднее 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.