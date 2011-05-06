Компании «Нафтогаза» добыли 4,565 млрд. куб. м газа и 768,5 тыс. т нефти

В январе-марте 2011 года нефтегазодобывающие компании НАК «Нафтогаз Украины» добыли 4,565 млрд. куб. м газа и 768,5 тыс. тонн нефти и газового конденсата.

Об этом говорится в сообщении управления по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины», переданном агентству УНИАН.

В I квартале т.г. все предприятия компании, за исключением ПАО «Укрнафта», полностью выполнили плановые задания по добыче углеводородов.

В I квартале т.г. нефтегазодобывающие предприятия компании проводили геологоразведочные работы на 49 площадях и месторождениях в трех нефтегазоносных регионах Украины: Восточном, Западном и Южном. Объемы поисково-разведывательного бурения за этот период составили около 36,44 тыс. м.

В результате проведения геологоразведочных работ были расширены контуры залежей Новотроицкого и Солоховского месторождений, а также открыты новые газовые залежи на Отрадненском месторождении.

За три месяца 2011 года были выполнены полевые сейсморазведочные исследования в объеме 353,9 пог. км 2D и 139 кв. км 3D; были пробурены 43,027 тыс. м эксплуатационных скважин.

Справка УНИАН. Крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями Украины являются ДК «Укргазвыдобування», ОАО «Укрнафта» и ГАО «Черноморнефтегаз», входящие в структуру НАК «Нафтогаз Украины».