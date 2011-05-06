В Крыму розничные цены на бензин и ДТ выросли на 5-60 коп.

В Автономной Республике Крым за период с 28 апреля по 5 мая 2011 г. розничные цены на бензин и дизельное топливо повысились на 0,05-0,60 грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в АРК, за прошедшую неделю на крымских АЗС цена бензина марки А-95 повысилась с 10,05-10,70 до 10,20-10,80 грн. за 1 литр, А-95 (premium) - с 10,50-10,90 грн. до 10,50-11,50 грн. за 1 литр.

Розничная цена 1 литра бензина марки А-92 повысилась с 9,75-9,90 грн. до 9,80-9,95 грн., марки А-80 – с 9,50-9,60 грн. до 9,50-9,70 грн.

Розничная цена 1 литра дизельного топлива в указанный период повысилась с 9,75-9,90 грн. до 9,80-9,95 грн.