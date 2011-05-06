В Черкасских котельных будут установлены энергосберегающие котлы

В Черкассах этим летом будут установлены два энергосберегающих котла на котельных по ул. Оноприенка, 8 и ул. Красовского, 10.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасского горисполкома, эти работы будут проводиться в рамках соглашения КП "Черкассытеплокоммунэнерго" с Европейским банком реконструкции и развития.

Тендер на поставку котлов для КП "Черкассытеплокоммунэнерго" выиграла французская компания "Альтержис".

Французская компания в отличие от украинских компаний предложила лучшие варианты, как по цене, так и по качеству оборудования. С победителем уже заключен контракт. На днях будет перечислен аванс. Со времени получения средства будет начата реализация проекта.

Работы по замене котлов начнутся в мае. Новые энергосберегающие котлы позволят автоматизировать работу котельных, их коэффициент полезного действия намного высший, чем у старых котлов - это разрешит экономить газ.

Также на следующей неделе в Черкассы поступит оборудование для котельной, которая будет работать на биотопливе. Тендер на его приобретение был проведен в прошлом году. Котел белорусского производства установят на котельной по ул. Менделеева, 5, которая отапливает небольшой микрорайон "Сосновка", а также местные объекты: больницы, поликлиники. Котел будет работать на альтернативных источниках энергии, в частности, на отходах дерева и прищепу.

Следующим тендером, который планируют объявить КП "Черкассытеплокоммунэнерго" и ЕБРР, будет тендер на приобретение оборудования и установку индивидуальных тепловых пунктов в жилых домах и замену теплосетей.