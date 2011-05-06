Добыча угля в Украине увеличилась на 9,5% – до 27 млн. тонн

Угольные предприятия Украины за январь-апрель 2011 года добыли 26 млн. 935,8 тыс. тонн угля, что на 9,5%, или 2 млн. 344,1 тыс. тонн, больше показателя за аналогичный период 2010 года и на 22,2%, или 4 млн. 895,3 тыс. тонн, превышает плановый показатель.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, в частности, за январь-апрель т.г. предприятия, подчиненные Минэнергоугля, добыли 12 млн. 689,5 тыс. тонн угля, что на 7%, или 827,5 тыс. тонн, превышает плановый показатель. По сравнению с аналогичным периодом 2010 года добыча увеличилась на 10%, или 1 млн. 151,1 тыс. тонн.

За апрель 2011 года угольные предприятия Украины добыли 6 млн. 833,2 тыс. тонн угля, что на 23,6%, или 1 млн. 305,2 тыс. тонн, превышает плановый показатель, и на 6%, или 384,1 тыс. тонн, больше показателя за апрель 2010 года.

В апреле т.г. предприятия, подчиненные Минэнергоугля, добыли 3 млн. 300,9 тыс. тонн угля, что на 8,7%, или 264,3 тыс. тонн, больше планового задания и на 10,8%, или 322,2 тыс. тонн, превышает показатель за апрель 2010 года.

Как сообщал УНИАН, угледобывающие предприятия Украины в 2010 году увеличили добычу угля на 4%, или 2,863 млн. тонн, по сравнению с 2009 годом – до 75,166 млн. тонн.

В 2009 году Украина сократила добычу угля на 7%, или 5,436 млн. тонн, по сравнению с 2008 годом, – до 72,219 млн. тонн.

Справка УНИАН. В ведении Минэнергоугля находится 20 угледобывающих объединений и 5 самостоятельных шахт.