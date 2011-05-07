Правительство Германии подготовило план отказа от АЭС

Правительство Германии разработало поэтапный план отказа от атомной энергетики, сообщает Spiegel со ссылкой на свои источники. В соответствии с ним семь наиболее старых немецких АЭС, работа которых была приостановлена на три месяца в марте, по истечению этого срока так и не будут пущены в эксплуатацию.

Вместе с этими семью АЭС, построенными до 1980 года, будет окончательно выведена из эксплуатации атомная электростанция "Крюммель", которая была временно закрыта еще в 2009 году из-за неполадок. Остальные 9 из 17 немецких АЭС будут закрыты в три этапа по три АЭС. Параллельно в эксплуатацию будут вводиться 9 газовых электростанций.

Для скорейшего отказа от атомной энергетики министр окружающей среды Норберт Реттген (Norbert Rottgen) намерен внести поправки в законодательство, в соответствии с которыми энергетические концерны будут лишаться прав собственности на АЭС самое позднее через 27 лет с начала их эксплуатации. Это позволит властям в ближайшие годы остановить работу не только старых, но и новых немецких АЭС.

Конкретные сроки окончательного отказа от атомной энергетики пока неизвестны. Тем не менее, представители баварской ХСС, входящие в коалиционное правительство Ангелы Меркель, рассчитывают, по данным Spiegel, заглушить реакторы всех 17 немецких АЭС к 2020 или 2022 году. Представители немецких энергетических концернов дали понять, что не согласятся на ущемление их прав собственности на АЭС и подадут в суд.

В целях ускорения отказа от атомной энергетики и перехода на возобновляемые источники электроэнергии министерство окружающей среды во главе с Норбертом Реттгеном намерено предоставить дополнительные финансовые льготы для производителей "зеленой" электроэнергии, чтобы увеличить ее долю к 2020 году вдвое: с 17 до 35 процентов от общего объема производимой электроэнергии.

Ранее, напоминает Лента.ру, правительство Ангелы Меркель, напротив, намеревалось продлить сроки эксплуатации 17 немецких АЭС. В частности, кабинет отказался от принятого еще правительством Герхарда Шредера закона, в соответствии с которым последняя АЭС должна была быть закрыта в 2022 году. Вместо этого сроки работы АЭС были продлены в среднем на 11 лет до 2035 года. Тем не менее, после аварии на японской АЭС "Фукусима" Ангела Меркель наложила мораторий на продление сроков работы АЭС и пообещала разработать новую энергетическую концепцию.