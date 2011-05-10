Правительство Японии не намерено отказываться от атомной энергетики

Япония не откажется от атомной энергетики, несмотря на продолжающийся ядерный кризис после аварии на АЭС «Фукусима-1».

Как сообщает Газета.ру, об этом заявил 8 мая заместитель генерального секретаря правительства Японии Йошито СЕНГОКУ в эфире телеканала NHK.

По его словам, Япония «и дальше будет придерживаться курса развития атомной энергетики в качестве одного из основных направлений национальной политики».

Й.СЕНГОКУ также заявил, что правительство не намерено приостанавливать работу АЭС в стране, кроме «Хамаокомы» в центральном регионе страны.

Накануне японский премьер Наото КАН потребовал приостановить работу трех реакторов. Причиной решения Н.КАНА стали растущие опасения по поводу того, что следующее сильное землетрясение может привести к новому ядерному кризису.

Как сообщал УНИАН, 11 марта на северо-востоке Японии произошло разрушительное землетрясение магнитудой 9,0, вызвав цунами высотой более десяти метров. В результате удара стихии было разрушено более 151 тысячи строений. Число жертв составило почти 14,9 тыс. человек, пропавшими без вести в шести префектурах числятся девять тысяч 960 человек.

После землетрясения на АЭС "Фукусима-1" была зафиксирована серия аварий, вызванных выходом из строя системы охлаждения. В результате инцидентов на АЭС было выявлено несколько утечек радиации, что заставило власти эвакуировать людей из 30-километрой зоны вокруг АЭС. По данным сейсмологов, повторные землетрясения магнитудой более 5,0 могут продолжаться в районе острова Хонсю еще как минимум несколько месяцев.