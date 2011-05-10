Фьючерсы на нефть на NYMEX в понедельник продемонстрировали резкий рост

Фьючерсы на нефть в понедельник, 9 мая, вернули себе некоторую часть позиций, утраченных на прошлой неделе. Котировки фьючерсов на нефть выросли после того, как сильное наводнение и проблемы на нефтеперерабатывающем заводе в Миссисипи вызвали рост цен на бензин, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки июньских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 5,37 доллара, или на 5,5%, до 102,55 доллара за баррель.

Июньские фьючерсы на нефть марки Brent на ICE подорожали на 6,77 доллара, или на 6,2%, до 115,90 доллара за баррель.

Потребовалось немного, чтобы снова привлечь покупателей на рынок нефти, после того, как цены на прошлой неделе упали на 15% и достигли самого низкого уровня с середины марта. Трейдеры были убеждены, что наихудшее в плане падения уже позади, полагая, что все еще существует достаточный спрос, чтобы цены на нефть превысили отметку 100 долларов за баррель.

Фьючерсы на бензин продемонстрировали еще более значительный рост. Котировки июньских фьючерсов на бензин RBOB по итогам торгов выросли на 18,83 цента, или на 6,1%, до 3,2784 доллара за галлон.

Фьючерсы на бензин получили толчок к росту на фоне опасений относительно снижения объема нефтедобычи вдоль реки Миссисипи. Сильное наводнение замедляет работу на барже и толкает к росту цены на бензин для поставки на Средний Запад.

Между тем, Chevron Corp. сообщила, что потушила пожар на одной из своих двух электрообессоливающих установок на нефтеперерабатывающем заводе в городе Паскагула, штат Миссисипи. Представитель компании не стал комментировать состояние установки и работу нефтезавода, перерабатывающего 330 000 баррелей нефти в день. Однако такие проблемы часто вызывают опасения по поводу предложения и толкают котировки фьючерсов вверх.

Этот рост, вероятно, развеет надежды на то, что потребители получат передышку от высоких цен на бензин перед летним сезоном отпусков. В понедельник средняя цена галлона бензина regular в США составила 3,96 доллара против 3,98 доллара в пятницу, согласно Автомобильной ассоциации. Цены, казалось, должны были упасть в конце прошлой недели, когда нефтеперерабатывающие заводы перенесли сбережения от снижения цен на нефть на потребителей.

Однако наблюдавшийся в понедельник рост, скорее всего, означает, что 4 доллара за галлон бензина в США – это уровень, уже пробитый во многих частях страны – вскоре будет достигнут.

Падение, наблюдавшееся на прошлой неделе, было вызвано рядом разочаровывающих экономических данных США, крупнейшего в мире потребителя нефти. Большая часть продаж обрушилась после того, как цены на нефть упали ниже нескольких "уровней поддержек" в четверг, что инвесторы использовали для срабатывания автоматических приказов на продажу.

Несмотря на снижение на прошлой неделе, перспективы спроса на рынке нефти почти не изменились, говорят аналитики. Более того, опубликованные в пятницу более благоприятные, чем ожидалось, данные по занятости в США за апрель указали на то, что экономика может выдержать более высокие цены.

Июньские фьючерсы на топочный мазут выросли в цене на 11,61 цента, или на 4,1%, до 2,9618 доллара за галлон.