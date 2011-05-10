Украина увеличила транзит газа в страны Европы на 12,5%

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины», по оперативным данным, в январе-апреле увеличила транзит природного газа в страны Европы на 12,5%, или на 4,315 млрд. куб. м, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года - до 38 млрд. 933,07 млн. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Укртрансгаз».

В сообщении отмечается, что общая транспортировка газа по газотранспортной системе Украины в январе-апреле увеличилась на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом 2010 годом - до 65 млрд. 304,53 млн. куб. м.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» увеличила транзит природного газа в страны Европы на 2,8%, или на 2,58 млрд. куб. м, по сравнению с 2009 годом - до 95 млрд. 426,27 млн. куб. м.

Справка УНИАН. ДК «Укртрансгаз» является оператором газотранспортной системы Украины.

По состоянию на 01.01.2011 года газотранспортная система ДК «Укртрансгаз» состоит из 72 компрессорных станций, 110 цехов и 1451 газораспределительных станций (ГРС). Длина магистральных газопроводов и газопроводов-отводов составляет 38,6 тыс. км, МГ – 22,2 тыс. км, и 16,4 тыс. км газоотводов. Пропускная способность ГТС Украины составляет: на входе – 288 млрд. куб. м, на выходе – 178,5 млрд. куб. м, в т.ч. в страны Европы – 142,5 млрд. куб. м.