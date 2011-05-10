«Черноморнефтегаз» начал добычу газа из двух новых скважин на шельфе Черного моря

Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» запустило добычу природного газа из двух новых скважин на расконсервированном блок-кондукторе БК-11 Голицынского газоконденсатного месторождения в северо-западной части шельфа Черного моря.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что специалисты компании пробурили скважины в этом году в рамках дообустройства месторождения. Ранее они расконсервировали и привели в порядок блок-кондуктор (БК-11). Параллельно с бурением скважин построили и уложили подводный газопровод длиной 3,4 километра, которым соединили БК-11 с действующей добывающей платформой МСП-2.

В ближайшее время ГАО «Черноморнефтегаз» планирует завершить бурение еще двух скважин на БК-11 и подключить их к газопроводу.

Всего, с учетом дообустройства, на Голицынском газоконденсатном месторождении планируется добыть в этом году около 100 млн. куб. м природного газа, что позволит ГАО «Черноморнефтегаз» поддержать общую годовую добычу на уровне более 1 млрд. куб. м.

В 2011 году во исполнение поручений Президента Украины, правительственной программы по активизации отечественной добычи нефти и газа и при финансовой поддержке НАК «Нафтогаз Украины» ГАО «Черноморнефтегаз» дообустраивает два действующих месторождения и осваивает новое. С окончанием дообустройства Голицынского месторождения будет завершен первый этап.

Напомним, Голицынское газоконденсатное месторождение – первое месторождение, открытое на шельфе Черного моря в 1974 году, а его разработка началась в 1983 году.

Справка УНИАН. ГАО «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

В настоящее время на балансе ГАО «Черноморнефтегаз» находится 17 месторождений, из которых 11 газовых, 4 газоконденсатных и 2 нефтяных. Суммарные запасы всех месторождений сегодня составляют: по природному газу – 58,56 млрд. куб. м, по газовому конденсату – 1231 тыс. тонн, по нефти – 2530 тыс. тонн.

100% акций «Черноморнефтегаза» находятся в управлении НАК «Нафтогаз Украины».