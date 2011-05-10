ГИЯР выдала ЦПОРО лицензию на эксплуатацию хранилищ радиоактивных отходов

Государственная инспекция ядерного регулирования (ГИЯР) выдала государственному специализированному предприятию «Централизованное предприятие по обращению с радиоактивными отходами» (ЦПОРО, Киевская обл.) лицензию на право ведения деятельности по эксплуатации хранилищ для захоронения радиоактивных отходов (РАО).

Об этом УНИАН сообщили в ГИЯР со ссылкой на соответствующее решение, принятое на заседании регулятора 20 апреля.

ЦПОРО, в частности, разрешено эксплуатировать хранилища РАО в составе технологического комплекса, состоящего из пункта захоронения (ПЗ) РАО "Буряковка", ПЗ РАО "Подлесный", ПЗ РАО "Третья очередь ЧАЭС" и пунктов временной локализации РАО в Чернобыльской зоне отчуждения.

В соответствии с лицензионными условиями, ЦПОРО должно разработать и согласовать с регулятором план мер по повышению безопасности хранилищ, а также на этапе эксплуатации хранилищ ПЗ РАО "Буряковка" получить отдельные разрешения от инспекции на осуществление работ на этом объекте.

Справка. ГСП "ЦПОРО" приказом Министерства чрезвычайных ситуаций от 9 декабря 2010 года №1086 определено единственной национальной эксплуатирующей организацией по обращению с РАО на стадии их долгосрочного хранения и захоронения.

Предприятие также является правопреемником всех прав и обязанностей ликвидируемых ГСП "Техноцентр" и "Комплекс" (оба - Чернобыль).