Ассоциация нефтетрейдеров не видит предпосылок для дефицита топлива в Украине

Ассоциация «Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины» не видит предпосылок для дестабилизации поставок нефтепродуктов в обозримом будущем и протестует против провокационных и нагнетающих напряженность заявлений нефтеперерабатывающих компаний, в частности «ТНК-ВР Коммерс», о существовании предпосылок для дефицита топлива в Украине в связи с ремонтом Мозырского НПЗ и проблемами в России.

Об этом сказано в сообщении ассоциации, переданном УНИАН.

«В отличие от внезапных поломок и остановок Лисичанского НПЗ, ремонт на Мозырском НПЗ является плановым, то есть сопровождается наработкой необходимых объемов продукта для бесперебойной поставки потребителям. А поставки из России – мизерные, в связи с чем меры российского правительства по ограничению экспорта бензина не будут иметь каких-либо последствий для Украины», – отметил президент ассоциации Леонид КОСЯНЧУК.

В «Объединении операторов рынка нефтепродуктов Украины» уверены, что дефицит топлива в нашей стране может быть вызван лишь двумя факторами, которые стали реальными причинами проблем, наблюдающихся сегодня в РФ.

Первый фактор – реализация инициатив по так называемой поддержке нефтеперерабатывающей отрасли (импортные пошлины, квотирование, лицензирование и т.д.). Это автоматически ограничит конкуренцию на рынке и убьет диверсифицированную систему снабжения Украины топливом. Именно монопольное устройство российского рынка, полностью контролируемого владельцами НПЗ, ведущих, согласно выводам Федеральной антимонопольной службы России, дискриминационную ценовую политику, и ограничивает доступ к ресурсу независимых игроков.

Второй проблемный фактор – ужесточение государственного регулирования цен, что также стало одной из причин исчезновения топлива на многих российских АЗС. Несмотря на столь очевидные последствия госрегулирования, Минэнергоугля продолжает «рекомендовать» заведомо нереальные ценовые коридоры, которые в лучшем случае соответствуют оптовым, но не розничным ценам, продиктованным объективными факторами.

«Если в «ТНК-ВР» пророчат недостаток импортного продукта, то почему не увеличивают переработку нефти на «ЛИНИКе», чтобы покрыть якобы назревающий дефицит? Либо данная российская компания сама не верит в свои прогнозы, умышленно дезинформируя общественность и власти Украины с целью лоббирования пошлин и квот на импорт, либо попросту неспособна нарастить производство вопреки заявлениям о готовности насытить рынок нефтепродуктами в случае ограничения импорта», – добавил Л.КОСЯНЧУК.

Как сообщал УНИАН, 29 апреля т.г. пресс-служба ООО «ТНК-ВР Коммерс» со ссылкой на исполнительного директора компании Феликса ЛУНЕВА заявила, что остановка белорусского Мозырского НПЗ на плановый ремонт в мае-июне может стать критичной для Украины и создать предпосылки для дефицита топлива.

Также Ф.ЛУНЕВ отметил, что если правительство не использует инструменты для выравнивания конкурентной среды сейчас (импортные пошлины, квотирование, лицензирование и т.д.), оно может опоздать с поддержкой нефтеперерабатывающей отрасли страны.